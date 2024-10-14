Cистему онлайн-голосования на выборах опробовали уже 37 регионов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в настоящее время опробовали 37 регионов России; таким способом голосования воспользовались 21 млн человек, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы действительно продолжаем в рамках цифровой платформы расширять географию этого дополнительного вида голосования (ДЭГ - ИФ). Он получает все большую, судя по опросам, популярность. Уже многие регионы хотят, чтобы у них это тоже было. На сей момент уже 37 регионов опробовали это, и некоторые уже не в первый раз", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, "людям понравилось, что у них появилось право выбора". Памфилова сообщила, что 21 млн избирателей уже опробовали онлайн-голосование.

Ранее Памфилова сообщила, что более 3,8 млн избирателей проголосовали на прошедших в сентябре 2024 г. выборах различного уровня с помощью ДЭГ. Оно применялось в 26 регионах России.