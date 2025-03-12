ЦИК до 1 апреля определит регионы, в которых в сентябре задействуют ДЭГ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Центризбирком до 1 апреля планирует определить количество регионов, которые будут применять дистанционное электронное голосования на сентябрьских выборах, сообщил на заседании член комиссии Антон Лопатин.

"Сейчас мы определяем регионы для участия, которые будут применять такую форму голосования, как ДЭГ. Такие регионы мы планируем определить до второго этапа общероссийской тренировки (ГАС "Выборы" 2.0), то есть до 1 апреля", - сказал Лопатин.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что систему ДЭГ опробовали 37 регионов России; таким способом голосования воспользовались 21 млн человек.

Более 3,8 млн избирателей проголосовали с помощью ДЭГ на прошедших в сентябре 2024 года выборах различного уровня. Оно применялось в 26 регионах России.

В 2025 году единый день голосования пройдет 14 сентября.