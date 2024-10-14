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Прокурор запросил 20 лет колонии для экс-главы банка БКФ Миримской

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Гособвинение просит длительного срока заключения и крупного штрафа для бывшего председателя правления банка БКФ Ольги Миримской.

"Прокурор считает доказанной вину подсудимой и просит суд назначить Миримской наказание в виде 20 лет колонии общего режима со штрафом в 500 млн рублей", - сообщили в понедельник в Измайловском суде Москвы.

Другого фигуранта дела – экс-следователя СКР Юрия Носова – прокурор просит приговорить к 13 годам лишения свободы со штрафом в 111 млн рублей.

Судебный процесс проходит с лета 2023 года в Измайловском суде в закрытом режиме.

Миримской вменяется дача Носову взятки в размере 3 млн 250 тыс. руб. (ч.5 ст. 291 УК РФ) и три эпизода покушения на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 291 УК РФ) на общую сумму в 1 млн 750 тыс. долларов московским судьям. Носову вменяется (ч. 6 ст. 290 УК РФ) получение одной взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Носов занимался расследованием уголовного дела о похищении дочери предпринимательницы.

Миримская вину не признает и, как заявлял ее адвокат, считает свое уголовное преследование заказным. В частности, защита полагает, что следствие "ввели в заблуждение" бывшие супруги Миримской.

В 2015 году Миримская вошла в список богатейших женщин России по версии журнала Forbes Women, заняв 22-е место. Ее состояние тогда оценивалось в $100 млн.

БКФ Ольга Миримская
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