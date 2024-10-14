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Жители более десяти городов и районов Тульской области остались без света из-за непогоды

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Более 110 специалистов и 60 единиц спецтехники задействованы в восстановлении энергоснабжения в ряде районов Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"В результате неблагоприятных погодных условий - сильного ветра с порывами до 17 м/с, дождя и мокрого снега в ряде муниципальных образований региона произошло нарушение электроснабжения. В Воловском, Белевском и Плавском районах оно восстановлено. Еще ведутся работы в Киреевском, Богородицком, Ясногорском, Веневском, Заокском, Щекинском районах, Алексине, Новомосковске и Большой Туле", - написал губернатор в своем телеграм-канале в понедельник.

Для устранения аварийных ситуаций на энергообъектах задействовано 56 бригад Тулэнерго, в составе которых 114 специалистов и 60 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось со ссылкой на ГУ МЧС по Тульской области, что из-за неблагоприятных метеорологических в регионе упало 25 деревьев. Информация о пострадавших не поступала.

Новомосковск МЧС Тульская область Дмитрий Миляев
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