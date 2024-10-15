Что случилось этой ночью: вторник, 15 октября
Энергоавария в Тульской области, Минобороны предложило расширить список лиц, относящихся в ветеранам, десятки погибших и раненых в Газе
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Минобороны предложило расширить список лиц, относящихся к ветеранам боевых действий. К числу ветеранов предлагается отнести добровольцев, участвующих в выполнении задач "по отражению вооруженного вторжения в РФ".
- Более 30 человек погибли в результате израильских бомбардировок сектора Газа 15 октября. Десятки людей ранены.
- Украинский БПЛА разбросал мины "лепесток" под Белгородом. Подорвался автомобиль, никто не пострадал.
- Жители более десяти городов и районов Тульской области остались без света из-за непогоды. Для устранения аварийных ситуаций задействовано 56 бригад Тулэнерго.
- В МИД Франции раскритиковали приговор Лорану Винатье (признан в РФ иноагентом). Франция считает приговор слишком суровым и требует освобождения своего гражданина.