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Суд РФ заочно приговорил к 14 годам колонии француза, воевавшего в рядах ВСУ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Гражданин Франции Гийом Андреони заочно приговорен в России к 14 годам колонии строгого режима за наемничество, сообщила во вторник Генпрокуратура РФ.

Решение принял Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР).

Андреони признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

"В суде установлено, что в период с мая 2022 года по апрель 2023 года Андреони принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника", - сообщили в Генпрокуратуре.

За участие в боях француз, по данным следствия, получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,4 млн рублей.

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