Поиск

ГК "Титан" заявила о хищении у нее нефтепродуктов на 1,6 млрд рублей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Титан" сообщила, что в суде рассматривается уголовное дело по факту хищения у нее продуктов нефтепереработки на сумму свыше 1,6 млрд рублей в Ставропольском крае.

Дело по признакам преступлений, предусмотренных шестью статьями УК - 158, 159, 174.1, 210, 222, 226.1 (кража, мошенничество, легализация денег или имущества, организация преступного сообщества, незаконный оборот оружия, контрабанда), рассматривает Изобильненский районный суд.

Продолжается расследование в отношении ряда фигурантов, причастных к хищению имущества группы, некоторые подозреваемые объявлены в международный розыск.

Инициировала возбуждение дела группа "Титан". На стадии предварительного следствия представители группы сотрудничали с оперативниками управления уголовного розыска краевого главка и сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю. "Намерена и далее оказывать содействие органам юстиции для вынесения справедливого приговора и возмещения ущерба, нанесенного компании", - отмечает пресс-служба.

В июне 2024 года, пресс-служба МВД сообщала, что передано в суд уголовное дело двоих обвиняемых в причастности к хищению принадлежащих нефтехимической компании продуктов нефтепереработки на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Название пострадавшей компании не раскрывалось. По версии следствия, фигуранты дела купили квартиры и коммерческие объекты в Ставрополье, Петербурге и Крыму для отмывания денег, полученных после продажи украденного. Им также инкриминировали кражу сумки с деньгами и ювелирным изделием, контрабандную перевозку через границу РФ автомата Калашникова и патронов к нему.

У предполагаемых участников преступного сообщества, их родственников и знакомых было проведено более 40 обысков, изъято и арестовано имущество на сумму свыше 3 млрд рублей.

Группа компаний "Титан" объединяет ряд нефтехимических предприятий: АО "Омский каучук" (производство бутадиен-альфаметилстирольных каучуков, пропилена, метил-трет-бутилового эфира, фенола, ацетона, изопропилового спирта), ООО "Титан-СМ" (выпуск синтетических пластичных смазок и масел, автохимии, антисептиков на основе изопропанола, площадки в Омской, Нижегородской, Ростовской и Тульской областях) и ООО "Титан-Полимер" (производство БОПЭТ-пленок в Псковской области). Кроме того, в группу входит омский комплекс "Титан-Агро", где производится товарная свинина и комбикорма.

Ставрополье МВД Титан Ставропольский край Изобильненский районный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

Дума попросит Минтруд обосновать список профессий со льготами для мигрантов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Генпрокуратура РФ потребовала от Shell возместить более 1 млрд евро убытков

Генпрокуратура РФ потребовала от Shell возместить более 1 млрд евро убытков

Россиянин получил 10 лет заключения за попытку воевать на стороне Украины

Суд РФ заочно приговорил к 14 годам колонии француза, воевавшего в рядах ВСУ

Песков заявил, что договор РФ-КНДР предполагает углубленное сотрудничество во всех сферах

Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри рекомендован к принятию в I чтении

Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри рекомендован к принятию в I чтении

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ к ряду структур Shell 11 декабря

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });