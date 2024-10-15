ГК "Титан" заявила о хищении у нее нефтепродуктов на 1,6 млрд рублей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Титан" сообщила, что в суде рассматривается уголовное дело по факту хищения у нее продуктов нефтепереработки на сумму свыше 1,6 млрд рублей в Ставропольском крае.

Дело по признакам преступлений, предусмотренных шестью статьями УК - 158, 159, 174.1, 210, 222, 226.1 (кража, мошенничество, легализация денег или имущества, организация преступного сообщества, незаконный оборот оружия, контрабанда), рассматривает Изобильненский районный суд.

Продолжается расследование в отношении ряда фигурантов, причастных к хищению имущества группы, некоторые подозреваемые объявлены в международный розыск.

Инициировала возбуждение дела группа "Титан". На стадии предварительного следствия представители группы сотрудничали с оперативниками управления уголовного розыска краевого главка и сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю. "Намерена и далее оказывать содействие органам юстиции для вынесения справедливого приговора и возмещения ущерба, нанесенного компании", - отмечает пресс-служба.

В июне 2024 года, пресс-служба МВД сообщала, что передано в суд уголовное дело двоих обвиняемых в причастности к хищению принадлежащих нефтехимической компании продуктов нефтепереработки на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Название пострадавшей компании не раскрывалось. По версии следствия, фигуранты дела купили квартиры и коммерческие объекты в Ставрополье, Петербурге и Крыму для отмывания денег, полученных после продажи украденного. Им также инкриминировали кражу сумки с деньгами и ювелирным изделием, контрабандную перевозку через границу РФ автомата Калашникова и патронов к нему.

У предполагаемых участников преступного сообщества, их родственников и знакомых было проведено более 40 обысков, изъято и арестовано имущество на сумму свыше 3 млрд рублей.

Группа компаний "Титан" объединяет ряд нефтехимических предприятий: АО "Омский каучук" (производство бутадиен-альфаметилстирольных каучуков, пропилена, метил-трет-бутилового эфира, фенола, ацетона, изопропилового спирта), ООО "Титан-СМ" (выпуск синтетических пластичных смазок и масел, автохимии, антисептиков на основе изопропанола, площадки в Омской, Нижегородской, Ростовской и Тульской областях) и ООО "Титан-Полимер" (производство БОПЭТ-пленок в Псковской области). Кроме того, в группу входит омский комплекс "Титан-Агро", где производится товарная свинина и комбикорма.