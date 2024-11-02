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В Ставрополе арестованы три бывших топ-менеджера ГК "Титан"

Они проходят по делу о хищении у компании нефтепродуктов на 1,6 млрд рублей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ставрополя на этой неделе арестовал трех фигурантов дела о хищении у группы компаний "Титан" продуктов нефтепереработки на сумму свыше 1,6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" представитель компании в суде Владимир Крючков.

В РоссииГК "Титан" заявила о хищении у нее нефтепродуктов на 1,6 млрд рублейЧитать подробнее

Как уточнили "Интерфаксу" в оперативных службах, арестованы бывший заместитель гендиректора "Титана", а также бывшие директора двух департаментов. Они попали в число подозреваемых в ходе расследования дела о хищении 1,6 млрд рублей, рассмотрение которого уже идет в Изобильненском районном суде Ставропольского края.

На скамье подсудимых сейчас находятся двое фигурантов. Еще трое, которых подозревают в руководстве преступной группой, совершавшей хищение нефтепродуктов, находятся в международном розыске.

Дело рассматривается по статьям 158, 159, 174.1, 210, 222, 226.1 (кража, мошенничество, легализация денег или имущества, организация преступного сообщества, незаконный оборот оружия, контрабанда) УК.

В июне 2024 года пресс-служба МВД России сообщала, что двое обвиняемых в составе преступного сообщества вместе с другими его участниками похитили принадлежащие нефтехимической компании продукты нефтепереработки стоимостью свыше 1,6 млрд рублей. Для легализации украденных денег они купили квартиры и несколько коммерческих объектов в Ставропольском крае, Петербурге и Крыму.

Им также инкриминировали кражу сумки с деньгами и ювелирным изделием, контрабандную перевозку через границу России автомата Калашникова и патронов к нему.

У предполагаемых участников преступного сообщества, их родственников и знакомых было проведено более 40 обысков, изъято и арестовано имущество на сумму свыше 3 млрд рублей.

В октябре ГК "Титан" заявила, что сама инициировала возбуждение дела и на стадии предварительного следствия её представители сотрудничали с оперативниками управления уголовного розыска краевого главка и сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю.

Группа компаний "Титан" объединяет ряд нефтехимических предприятий: АО "Омский каучук" (производство бутадиен-альфаметилстирольных каучуков, пропилена, метил-трет-бутилового эфира, фенола, ацетона, изопропилового спирта), ООО "Титан-СМ" (выпуск синтетических пластичных смазок и масел, автохимии, антисептиков на основе изопропанола, площадки в Омской, Нижегородской, Ростовской и Тульской областях) и ООО "Титан-Полимер" (производство БОПЭТ-пленок в Псковской области). Кроме того, в группу входит омский комплекс "Титан-Агро", где производится товарная свинина и комбикорма.

Ставрополь Владимир Крючков Титан Ленинский районный суд
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