Поиск

"Росатом" планирует утвердить программу стратегического развития в 2025 году

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в 2025 году представить программу своего стратегического развития до 2045 года, сообщил глава компании Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы договорились, что в следующем году - в год 80-летия атомной промышленности - мы утвердим стратегическую программу: программу нашего стратегического развития до 2045 года - до столетия, еще на 20 лет", - сказал он.

Сейчас планы развития атомной генерации в стране отображены в проекте генсхемы размещения объектов электроэнергетики. Согласно этому документу, до 2042 года планируется ввести новую атомную генерации мощностью около 28,5 ГВт. Предполагается, что будут внедряться энергоблоки с реакторами типа ВВЭР-ТОИ и ВВЭР-С (там, где большая единичная мощность невозможна). Кроме того, в генсхеме упоминаются технологии малой и средней мощности, а также "освоение технологий замкнутого ядерного цикла с внедрением энергоблоков типа РБН".

Вывести планируется 10,37 ГВт атомных мощностей блоков РБМК-1000, ВВЭР-440, ВВЭР-1000, ЭГП-6, БН-600. Основной объем вывода придется на 2031-2042 гг.- 8,34 ГВт, еще 2 с небольшим гигаватта придутся на 2025-2030 гг.

Соответствующий прогноз разработан на основе данных от госкорпорации "Росатом".

Согласно проекту генсхемы, в 2023 году доля АЭС в структуре генмощностей России составила 11,69%, к 2042 году этот показатель предлагается нарастить до 15,3%. Предполагается, что в этом случае доля ТЭС снизится с 65,62% до 56,55%, а доля гидроэлектростанций составит 20,65%. ВИЭ могут занять в структуре генерации 7,5%.

Алексей Лихачев Росатом Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

Дума попросит Минтруд обосновать список профессий со льготами для мигрантов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Генпрокуратура РФ потребовала от Shell возместить более 1 млрд евро убытков

Генпрокуратура РФ потребовала от Shell возместить более 1 млрд евро убытков

Россиянин получил 10 лет заключения за попытку воевать на стороне Украины

Суд РФ заочно приговорил к 14 годам колонии француза, воевавшего в рядах ВСУ

Песков заявил, что договор РФ-КНДР предполагает углубленное сотрудничество во всех сферах

Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри рекомендован к принятию в I чтении

Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри рекомендован к принятию в I чтении

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ к ряду структур Shell 11 декабря

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });