"Росатом" планирует утвердить программу стратегического развития в 2025 году

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в 2025 году представить программу своего стратегического развития до 2045 года, сообщил глава компании Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы договорились, что в следующем году - в год 80-летия атомной промышленности - мы утвердим стратегическую программу: программу нашего стратегического развития до 2045 года - до столетия, еще на 20 лет", - сказал он.

Сейчас планы развития атомной генерации в стране отображены в проекте генсхемы размещения объектов электроэнергетики. Согласно этому документу, до 2042 года планируется ввести новую атомную генерации мощностью около 28,5 ГВт. Предполагается, что будут внедряться энергоблоки с реакторами типа ВВЭР-ТОИ и ВВЭР-С (там, где большая единичная мощность невозможна). Кроме того, в генсхеме упоминаются технологии малой и средней мощности, а также "освоение технологий замкнутого ядерного цикла с внедрением энергоблоков типа РБН".

Вывести планируется 10,37 ГВт атомных мощностей блоков РБМК-1000, ВВЭР-440, ВВЭР-1000, ЭГП-6, БН-600. Основной объем вывода придется на 2031-2042 гг.- 8,34 ГВт, еще 2 с небольшим гигаватта придутся на 2025-2030 гг.

Соответствующий прогноз разработан на основе данных от госкорпорации "Росатом".

Согласно проекту генсхемы, в 2023 году доля АЭС в структуре генмощностей России составила 11,69%, к 2042 году этот показатель предлагается нарастить до 15,3%. Предполагается, что в этом случае доля ТЭС снизится с 65,62% до 56,55%, а доля гидроэлектростанций составит 20,65%. ВИЭ могут занять в структуре генерации 7,5%.