"Росатом" планирует увеличить инвестиции в 2024 году почти до 1,5 трлн руб.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Инвестиции "Росатома" в этом году могут достигнуть почти 1,5 трлн руб., сообщается в материалах компании ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным главы госкорпорации Алексея Лихачева.

Ранее сообщалось, что инвестиции компании в прошлом году составили 1,2 трлн руб.

"По инвестициям "Росатом" входит в топ-3 российских компаний, в этом году объем инвестиций составит рекордные почти 1,5 трлн рублей", - говорится в документах.

В 2022 году выручка госкорпорации превысила 1,7 трлн руб., "собственные" инвестиции - свыше 1 трлн руб. На ближайшие 10 лет компания оценивала свой "атомный заказ" в 15 трлн руб., из которых 6 трлн руб. придутся на производство высокотехнологичного оборудования, сообщалось ранее.

При этом корпоративное издание госкорпорации "Страна Росатом" ранее сообщало, что инвестпрограмма в 2024 г. может составить около 1,8 трлн руб.

О встрече во вторник Путина с Лихачевым сообщил ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.