РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Компании холдинга "Главпродукт" (крупный производитель консервов) переданы во временное управление Росимуществу. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 15 октября, он опубликован на портале правовой информации.

Собственником холдинга через ООО "Промсельхозинвест" является зарегистрированная в США компания Universal Beverage Company.

Согласно отчетности, по итогам 2023 года "Промсельхозинвест" увеличил чистую прибыль в 1,6 раза - до 1,25 млрд рублей.

Помимо "Промсельхозинвеста", перечень переданных активов во временное управление Росимущества состоит из восьми входящих в холдинг юрлиц: ООО "Объединенные консервные заводы", ООО "Объединенная индустриальная компания", ООО "Главпродукт-патент", ООО "Главпродукт", ООО "Балтийский консервный завод", АО "Орелпродукт", АО "Главпродукт", АО "Верховский молочно-консервный завод".

"Главпродукт" - ведущий российский производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в РФ. Компания была основана в 1999 году Леонидом Смирновым, который, по данным газеты "Коммерсантъ", является гражданином США.