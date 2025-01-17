Отстраненный владелец "Главпродукта" подал три иска в Арбитражный суд Москвы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Зарегистрированная в США компания Universal Beverage Company, активы которой в России (холдинг "Главпродукт") в октябре по указу президента были переданы во временное управление Росимуществу, подала три иска в Арбитражный суд Москвы, сообщается в картотеке суда.

В качестве ответчика в них указаны АО "ВТБ Регистратор", третьих лиц - Росимущество, ряд компаний холдинга, в частности, ЗАО "Верховский молочно-консервный завод", ООО "Промсельхозинест", "Орелпродукт". Других подробностей пока нет.

"Интерфакс" направил запрос в "Главпродукт".

В середине октября прошлого года по указу президента РФ компании холдинга "Главпродукт" (крупный производитель консервов) были переданы во временное управление Росимуществу. Собственником холдинга через ООО "Промсельхозинвест" (основное юрлицо холдинга) является Universal Beverage Company.

Помимо "Промсельхозинвеста", перечень переданных во временное управление Росимущества активов состоит из 8 входящих в холдинг юрлиц: ООО "Объединенные консервные заводы", ООО "Объединенная индустриальная компания", ООО "Главпродукт-патент", ООО "Главпродукт", ООО "Балтийский консервный завод", АО "Орелпродукт", АО "Главпродукт", АО "Верховский молочно-консервный завод".

По данным РБК, в декабре 2024 года Universal Beverage Company обратилась с письмом к руководителю администрации президента Антону Вайно, в котором заявила о незаконности смены владельцев у ее предприятий, отмечая, что "временное управление, согласно указу президента (№ 302 от 25 апреля 2023 года), не предполагает смены собственника". Письмо за подписью президента Universal Beverage Company и акционера группы "Главпродукт" Леонида Смирнова было направлено 6 декабря.

Согласно этому документу, у компаний группы "Главпродукт" начали меняться собственники. В настоящий момент в реестрах акционеров в качестве владельца акций АО "Верховский молочно-консервный завод", АО "Главпродукт" и АО "Орелпродукт" указано Росимущество. Это подтверждается и выписками из реестра акционеров, с которыми ознакомился РБК. Перевод акций в реестрах акционеров "напрямую свидетельствует о нарушении указа президента", писала Universal Beverage Company.

"Главпродукт" был основан в 1999 году.

По данным РБК, основатель группы и ее единственный бенефициар Леонид Смирнов является гражданином США.

По оценке "Главпродукта", на его долю в сегменте мясной консервации приходится около 10% российского рынка этой продукции, в молочной - около 7%, в рыбной - до 3%.