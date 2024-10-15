Расширение "антиотмывочных" мер на операции с цифровым рублем одобрено в I чтении

В Думе одобрили к I чтению

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает распространение на операции с цифровыми рублями требований федерального закона N115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Законопроект № 576830-8 в марте в палату внесла группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Законопроект предлагает создание многоуровневой модели исполнения антиотмывочных требований с вовлечением и кредитных организаций - участников платформы, и оператора платформы - Банка России. При этом основные функции противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в отношении операций с цифровым рублем возлагаются на ЦБ.

Ранее правительство поддержало принятие законопроекта в первом чтении, однако в своем отзыве на документ отмечало необходимость определить орган, который будет контролировать исполнение №115-Ф3 Банком России. Это требуется, поскольку ЦБ, как оператор платформы цифрового рубля, будет также следить за исполнением на ней "антиотмывочных" мер, что может "привести к нарушению принципа объективности и открытости при проведении контрольно-надзорных мероприятий".

Позднее необходимость доработки этого вопроса ко второму чтению также отметил в своем отзыве комитет Госдумы по финансовому рынку. "То есть фактически Банк России будет осуществлять контроль выполнения им же своих функций. Осуществления внешнего независимого контроля законопроектом не предусмотрено. По мнению комитета, данный подход не может обеспечить требуемую объективность осуществления контроля", - говорилось в отзыве.

Кроме того, ЦБ должен будет информировать Росфинмониторинг об операциях с цифровыми рублями, подлежащих обязательному контролю.

Перечень таких операций будет определяться соглашением между ЦБ и Росфинмониторингом. ЦБ также будет сообщать о подозрительных и приостановленных в соответствии с 115-Ф3 операциях.

Согласно законопроекту, Банк России будет обязан при обслуживании пользователей платформы (физических лиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей) оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя платформы, кроме кредитных организаций, к одной из трех групп риска.

Думский комитет в своем отзыве отмечал, что сейчас ЦБ оценивает и относит к различным группам риска совершения подозрительных операций только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Механизма оценки и отнесения Банком России физических лиц к группам риска совершения подозрительных операций в настоящее время нет. В законопроекте также отсутствуют принципы и подходы к такому новому регулированию. Этот вопрос комитет также рекомендовал доработать ко второму чтению.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования прошел в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Второй этап пилота начался 1 сентября, количество участников-физлиц выросло с 600 человек до 9 тысяч, а количество юрлиц - с 22 компаний до 1200. Ожидается, что ко второму этапу пилота позднее присоединятся еще 19 банков. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать постепенно с 1 июля 2025 года.