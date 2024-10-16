ВТБ будет технически готов к использованию цифрового рубля в I кв. 2025 года

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ВТБ будет технически готов к использованию цифрового рубля в первом квартале 2025 года, ожидает запуска технологии от Банка России, говорится в сообщении кредитной организации.

Получение выплаты в цифровых рублях или совершение платежей выглядит максимально привычно, отмечается в сообщении. Например, при зачислении стипендии пользователь получает пуш-уведомление о поступлении средств. Помимо суммы и актуального баланса в сообщении указывается, что выплата осуществлена в цифровых рублях. В системе "ВТБ Онлайн" баланс цифровых рублей отображается на отдельном счете - электронном кошельке. С него пользователь в дальнейшем сможет также осуществлять платежи и переводы - как на свои счета, так и на счета других людей.

В случае, например, с оплатой штрафа пользователь осуществляет платеж с кошелька с цифровыми рублями. В остальном пользовательский сценарий не отличается от обычной безналичной операции.

В данный момент ВТБ завершает необходимые действия по настройке технологической инфраструктуры банка для внедрения платежей в цифровых рублях.

"В первом квартале 2025 года ВТБ будет готов к началу операций с цифровым рублем: открывать и пополнять счета, делать переводы, принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Полагаем, что первыми наиболее активно использовать новую форму нацвалюты начнут получатели государственных выплат и пособий, и наша задача - сделать этот процесс бесшовным и не отличающимся от других безналичных операций", - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, слова которого приводит пресс-служба.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования прошел в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Второй этап пилота начался 1 сентября, количество участников-физлиц выросло до 9 тыс., а количество юрлиц - с 22 до 1200. Ожидается, что ко второму этапу пилота позднее присоединятся еще 19 банков. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать постепенно с 1 июля 2025 года.

Начиная с июля 2025 года Банк России хочет обязать крупные банки предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем - до 1 июля 2026 года, другим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года.