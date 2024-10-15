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Дума отклонила законопроект о взимании платы за изменение ВРИ земель

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума не поддержала законопроект о предоставлении регионам права устанавливать плату за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, находящегося в собственности физического или юрлица. Законопроект вносил поправки в Градостроительный кодекс.

Как объяснила член комитета по строительству и ЖКХ Елена Бондаренко, документ не определяет нормативную основу для взимания платы.

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"А именно для чего такая плата будет взиматься с собственника земельного участка, каким образом будет устанавливаться размер такой платы, на какие цели и в каком порядке она будет расходоваться, будет ли такая плата подлежать зачислению в бюджет бюджетной системы РФ, поскольку соответствующие изменения в бюджетное законодательство законопроектом не предлагаются", - отметила Бондаренко.

Она подчеркнула, что это делает невозможным практическое применение законопроекта, создает правовую неопределенность и ухудшает положение физических и юридических лиц, осуществляющих строительство. Правительство РФ также не поддержало этот проект закона.

Вид разрешенного использования определяет, что можно строить на земельном участке. Инвесторы меняют его, когда планируют возвести объекты, отличные от текущего ВРИ. За это, в частности, они вносят плату в бюджет города Москвы.

В ноябре 2020 года мэрия столицы увеличила плату за изменение ВРИ земель в два-восемь раз в зависимости от района. Одновременно власти пообещали застройщикам льготы при смене ВРИ в случае строительства в партнерстве с другими компаниями коммерческой недвижимости и объектов инфраструктуры, где создаются новые рабочие места. Благодаря этому, сменившие ВРИ собственники участков в Москве сэкономили около 7,7 млрд рублей в 2022 году.

ЖКХ Москва Подмосковье Госдума ВРИ Елена Бондаренко
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