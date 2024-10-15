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Дума планирует перенести "правительственный час" по теме миграции на март

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что "правительственный час" по вопросам миграционной политики предлагается провести не в декабре 2024 года, а в марте 2025 года с тем, чтобы оценить правоприменительную практику.

"Завтра на Совете Думы будем предлагать перенести с декабря на март "правительственный час", посвященный вопросам миграционной политики", - сказал Володин журналистам во вторник.

Он считает важным "посмотреть правоприменительную практику по тем законам в сфере противодействия нелегальной миграции, которые к этому моменту вступят в силу". "К марту сможем ее проанализировать. И надеемся на диалог с правительством, чтобы таким образом донастроить модель регулирования миграционной политики в разных сферах", - отметил председатель Госдумы.

Как ожидается, Госдума до конца года примет пакет законов, нацеленных на противодействие незаконной миграции.

В их числе, в частности, предложение о внесудебной блокировке сайтов с незаконными предложениями для мигрантов; об ужесточении до 15 лет лишения свободы ответственности за организацию незаконной миграции; о признании совершения преступления лицом, незаконно находящимся на территории нашей страны, обстоятельством, отягчающим наказание.

Госдума
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