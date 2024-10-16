Дума приняла в I чтении проект об усилении ответственности за организацию незаконной миграции

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об отнесении к числу особо тяжких преступлений организации незаконной миграции, совершенной организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Согласно инициативе (729111-8) предлагается за это установить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, штрафа от 3 млн до 5 млн рублей или лишения права занимать определённые должности на срок до 10 лет.

В 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к лишению свободы менее чем на год, отметил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, ставший во главе большой группы депутатов автором законопроекта.

Проект закона предлагает установить обязательные минимальные пороги ответственности в частях 1 и 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции", что позволит обеспечить соразмерность и неотвратимость наказания. Отсутствие в действующей редакции статьи низших пределов лишения свободы приводит к тому, что за совершение данного преступления может назначаться уголовное наказание, несоразмерное содеянному, говорится в пояснительной записке.

Законопроект также предлагает установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранных граждан. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

За фиктивную регистрацию и постановку на учёт иностранных граждан в 2023 году осуждены 8 307 человек, из которых 8 224 - это граждане РФ, которые оказывали содействие нелегальным мигрантам, сообщил Володин в телеграм-канале.

Он также отметил, что за семь месяцев этого года количество выявленных преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учёт иностранных граждан, выросло на 14% - до 23 483 случаев. В 2024 году также обнаружено 4,6 тыс. фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше, чем в прошлом году.

Принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности, считает Володин.

"Как и обсуждали с вами ранее, весь пакет инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, будет рассмотрен в приоритетном порядке до декабря этого года", - сказал председатель Госдумы.