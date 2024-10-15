Восемь жителей ранены при атаке украинского дрона на автобус под Белгородом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус под Белгородом, в результате которой пострадали люди.

"В Белгородском районе на повороте в посёлок Октябрьский движущийся рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника. К сожалению, ранены восемь мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

По его информации, двое мужчин с различными осколочными ранениями госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода, двух женщин после оказания первой медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

Четверых несовершеннолетних госпитализировали в детскую областную клиническую больницу: у 17-летнего молодого человека минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, у 16-летней девушки слепое осколочное ранение голени, у 10-летнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у восьмилетнего мальчика минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени.

У автобуса повреждён кузов и выбиты стёкла.