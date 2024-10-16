Житель Шебекина пострадал при взрыве мины "колокольчик"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Житель Шебекина ранен в результате взрыва мины, которую он поднял с земли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино при взрыве мины "колокольчик" пострадал мужчина. Он поднял ее с земли, решив, что это осколок, и попытался выбросить, но боеприпас разорвался в воздухе. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, уха и руки бригада СМП доставила в областную клиническую больницу", - написал он в Telegram.

15 октября Гладков сообщил, что в Белгородском районе беспилотники разбросали мины "лепесток", в связи с чем были перекрыты несколько дорог.