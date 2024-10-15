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Женщина получила ранения в закрытом белгородском селе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о женщине, пострадавшей в селе Новая Наумовка, где действует режим ЧС.

"В городскую больницу №2 г. Белгорода обратилась женщина с минно-взрывной травмой и баротравмой, полученными в селе Новая Наумовка Белгородского района. В настоящее время она госпитализирована. По информации оперативных служб и администрации, женщина там не прописана", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он напомнил, что с 27 октября 2022 года в селе Новая Наумовка действует режим ЧС, жители отселены, въезд в населенный пункт закрыт. В случае ранений или повреждении личного транспорта в закрытых населенных пунктах, материальная помощь не оказывается.

"Уважаемые жители, очень просим вас воздержаться от поездок в те населенные пункты, въезд в которые закрыт или в которых введен режим ЧС. На въезде в каждый такой населённый пункт стоит соответствующий информационный щит", - призвал белгородцев Гладков.

Белгородская область Новая Наумовка пострадавшая
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