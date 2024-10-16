Поправки об упрощении электронной регистрации недвижимости банками прошли I чтение

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает банкам возможность заверять электронные образцы документов для государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость не только с помощью подписи уполномоченного лица, но и с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи самой кредитной организации.

Законопроект № 637816-8 в парламент в мае внесла группа депутатов. Он содержит поправки к закону о госрегистрации недвижимости.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит банкам сократить экономические затраты при осуществлении деятельности по ипотечному кредитованию, а также упростит порядок оформлениях электронных документов, необходимых для государственного кадастрового учета, и прав на недвижимое имущество.

Разница между подписью уполномоченного лица и усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) кредитной организации заключается в том, что для последней нет необходимости указывать конкретное уполномоченное лицо. Ответственность за использование УКЭП лежит на самой организации, а не на отдельном сотруднике. Использование УКЭП позволяет упростить процесс подписания документов и уменьшить риски, связанные с необходимостью указания конкретных уполномоченных лиц.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.