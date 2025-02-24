Госдуме предложили упростить кадастровый учет для пострадавших от ЧС и боевых действий

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству одобрил упрощение процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость для лиц, пострадавших в результате боевых действий или чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Такие поправки депутаты Сергей Гаврилов и Даниил Бессарабов внесли ко второму чтению законопроекта № 637816-8.

Действующий закон "О государственной регистрации недвижимости" содержит ряд оснований для приостановки кадастрового учета и регистрации имущественных прав для граждан. Среди них - отсутствие сведений о границах земельного участка; необходимость предоставления межевого или технического плана; запрет на внесение сведений о ранее учтенных земельных участках, если их границы пересекаются с другими территориями.

Согласно предложенным изменениям, эти требования не применяются в тех случаях, когда кадастровый учет и регистрация проводятся для оказания мер поддержки пострадавшим в результате боевых действий и ЧС. То есть при внесении сведений о ранее учтённых объектах недвижимости не требуется предоставлять межевой или технический план, а также учитывать ограничения, связанные с отсутствием сведений о границах участка, что также облегчит процесс восстановления прав, для потерявших документы.

В рамках первого чтения документ давал банкам возможность заверять электронные образцы документов для государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость не только с помощью подписи уполномоченного лица, но и с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи самой кредитной организации. Эта норма осталась в документе без изменений.

Законопроект должен быть рассмотрен во втором чтении 25 февраля. Если он будет принят, он вступит в силу 1 марта 2025 года.