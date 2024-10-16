В МИД РФ назвали "мирный план" Зеленского набором бессвязных лозунгов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала озвученный президентом Украины Владимиром Зеленским план урегулирования конфликта набором бессвязных лозунгов, подталкивающих НАТО к конфликту с Россией.

"Это никакой не план, это набор бессвязных лозунгов", - сказала она в ходе брифинга в среду.

Захарова упомянула, в частности, тезис Зеленского, предполагающий укрепление украинской обороны: "Каким образом он хочет этого достичь? Через нанесение ущерба российской авиации вместе с партнерами. То есть он подталкивает натовцев к прямому конфликту с нашей страной и опять настаивает на том, чтобы получить разрешение на использование дальнобойного оружия по территории России, понимая к чему это приведет, потому что соответствующие заявления российским руководством были сделаны буквально неделю назад".

"Все это нацелено на очередное выколачивание денег", - сказала она.

Ранее в среду Зеленский представил "мирный план" народным депутатам и украинскому обществу в Верховной раде. План "состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Пункт первый - геополитический, пункты второй и третий - военные, пункт четвертый - экономический, пункт пятый посвящен безопасности", - сказал украинский президент.