Зеленский обнародовал свой "мирный план"

В Кремле его назвали эфемерным

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Владимир Зеленский представил в среду "мирный план" народным депутатам и украинскому обществу в Верховной раде, сообщили местные СМИ.

План "состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Пункт первый - геополитический, пункты второй и третий - военные, пункт четвертый - экономический, пункт пятый посвящен безопасности", - сказал украинский президент.

Пунктом первым плана значится вступление Украины в НАТО, по словам Зеленского, он предусматривает приглашение в альянс уже в ближайшее время.

Второй пункт, судя по всему, предусматривает помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для Вооруженных сил Украины и снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия по объектам военной инфраструктуры РФ, "и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения; спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведки".

Реализации второго пункта, по словам Зеленского, должен способствовать третий пункт плана - продолжение операций ВСУ в ряде районов России, чтобы не допустить буферных зон на украинской земле, и уничтожение наступательного потенциала РФ на "оккупированной ею территории".

Согласно плану, Киев "предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России".

В экономическом разделе плана Киев предлагает США вместе с партнерами, в частности, Евросоюзом, частью которого Украина будет, заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала.

В Кремле план урегулирования украинского конфликта, озвученный Зеленским, назвали эфемерным. "...некий эфемерный план. Скорее всего, это тот же план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом". Какого-то иного плана там нет", - сказал в среду на брифинге в Москве пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Но может быть иной план, который может быть действительно мирным: это осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую он проводит", - подчеркнул Песков. Он отметил, что власти в Киеве должны "протрезветь и осознать причины, которые привели к конфликту на Украине".