Белоусов на Камчатке проинспектировал базу подводных сил Тихоокеанского флота

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках рабочей поездки в Камчатский край, сообщило российское военное ведомство в среду.

"В пункте базирования подводных сил ТОФ командующий подводными силами флота вице-адмирал Владимир Дмитриев доложил министру обороны РФ, что к настоящему времени проделана глубокая модернизация причального фронта", - сказано в сообщении.

"Это позволило своевременно в установленные сроки принять за последние несколько лет семь атомных подводных лодок, включая пять ракетных крейсеров стратегического назначения типа "Борей" и два (крейсера - ИФ) "Ясень", - отметил Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

Дмитриев сообщил, что сейчас выполняются строительные работы по 14 объектам, это позволит увеличить причальный фронт и значительно расширить боевые возможности подводных сил ТОФ.

Представитель Главного управления специального строительства министерства обороны РФ доложил Белоусову, что завершение всех строительных работ на данном объекте спланировано летом 2025 года.

"Обновленная инфраструктура причала позволит обеспечить подводные лодки необходимыми энергоресурсами, связью, воздухом и водой, что значительно сократит износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования", - говорится в сообщении.

Белоусов также проверил объекты военной и социальной инфраструктуры одного из соединений морской пехоты ТОФ. Министр заслушал доклады командования гарнизона о состоянии существующих фондов и перспективах развития военного городка.

"Главе российского военного ведомства доложили, что в рамках первого этапа планируется построить новую казарму и столовую, способную одновременно вместить до 1 000 человек. Строительные работы планируется завершить в декабре 2025 года", - сказано в сообщении.

Министр обороны обратил внимание на то, что все заявленные сроки выполнения работ должны быть соблюдены. "У нас это на особом контроле находится, как и всё жилье, потому что бригада воюет, и когда военнослужащие сюда вернутся, у них должно быть где жить", - сказал Белоусов.

Ведомство сообщает, что помимо возведения новых объектов на территории военного городка уже ведутся работы по реконструкции двух существующих казарм.

"Сдать объекты планируется уже в декабре текущего года", - сообщает Минобороны России.