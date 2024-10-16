Поиск

В Нью-Йорке состоялась очередная встреча "ядерной пятерки" на экспертном уровне

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Встреча "ядерной пятерки" на экспертном уровне состоялась 10 октября в Нью-Йорке, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сообщила на брифинге, что от России на встрече были представители департамента по нераспространению и контролю над вооружениями.

Она напомнила, что функции координатора в "ядерной пятерке" с августа перешли от России к Китаю: "Соответственно, вся информация логистического, анонсного и завершающего характера будет обнародоваться китайскими коллегами по согласованию с остальными участниками".

"Мы намерены продолжать использовать данную площадку для доведения принципиальных российских подходов и важных сигналов по актуальным вопросам международной безопасности и относительно создаваемой странами Запада стратегических рисков, повышающих уровень ядерной опасности", - подчеркнула Захарова.

МИД РФ Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аналитики повысили прогнозы по ставке Банка России и инфляции

Въездной турпоток в Россию летом 2024 года вырос в 1,5 раза

Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли почти на 1 п.п.

Шольц готов напрямую обсуждать с Путиным урегулирование на Украине

Дума приняла в первом чтении проект закона о легализации в РФ "белых хакеров"

Дума приняла в первом чтении проект закона о легализации в РФ "белых хакеров"

Подтвержденный долг Алексея Хотина перед Альфа-банком превышает 106 млрд рублей

Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

Кремль отметил, что РФ с уважением относится к выбору Казахстана не присоединяться к БРИКС

Кремль отметил, что РФ с уважением относится к выбору Казахстана не присоединяться к БРИКС

В Кремле не стали комментировать слова Кадырова о кровной мести

Россия выступает за создание независимого платежно-расчетного механизма ШОС

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });