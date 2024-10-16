В Нью-Йорке состоялась очередная встреча "ядерной пятерки" на экспертном уровне

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Встреча "ядерной пятерки" на экспертном уровне состоялась 10 октября в Нью-Йорке, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сообщила на брифинге, что от России на встрече были представители департамента по нераспространению и контролю над вооружениями.

Она напомнила, что функции координатора в "ядерной пятерке" с августа перешли от России к Китаю: "Соответственно, вся информация логистического, анонсного и завершающего характера будет обнародоваться китайскими коллегами по согласованию с остальными участниками".

"Мы намерены продолжать использовать данную площадку для доведения принципиальных российских подходов и важных сигналов по актуальным вопросам международной безопасности и относительно создаваемой странами Запада стратегических рисков, повышающих уровень ядерной опасности", - подчеркнула Захарова.