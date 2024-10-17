Рябков сказал, что "ядерная пятерка" не обсуждала вопросы стратстабильности на встрече в Нью-Йорке

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Участники недавней встречи в формате "ядерной пятерки" не обсуждали вопросы, связанные с ситуацией в сфере стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Эта встреча не содержала элементов обсуждения ситуации в сфере стратегической стабильности", - сказал Рябков журналистам в четверг.

По словам замминистра, "китайское координаторство в "ядерной пятерке" более подходящий источник для соответствующих оценок".

"Я не готов раскрывать смысловые аспекты проведенной там дискуссии, потому что формат этот закрытый. Я не понимаю, почему тема "ядерной пятерки" вызывает такой как бы нездоровый интерес в СМИ", - отметил он.

Рябков напомнил, что "мы "ядерную пятерку" практикуем как формат все эти годы".

"Ничего не происходит сейчас такого, что меняло бы картину. Там, извините, вялотекущий процесс. И там тоже, как на любом другом международном форуме, где представлены соответствующие страны, мы имеем дело с радикально расходящимися подходами западной группы, в данном случае западной "тройки" (США, Великобритания, Франция - ИФ), и других участников", - заявил замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул: "не бывает так, что на какой-то площадке мы говорим одно, а потом мы соберемся вдруг внезапно в "ядерной пятерке" и начнем шушукаться о чем-то совершенно таинственном, что может сделать в представлении кого-то какие-то заголовки".

"Нет, это не то. И не надо этому уделять такого внимания", - заявил Рябков.

Накануне в МИД РФ сообщили, что встреча "ядерной пятерки" на экспертном уровне состоялась 10 октября в Нью-Йорке.