Поиск

Роспотребнадзор заявил о контроле ситуации с холерой после ее выявления в Ливане

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация по холере в РФ стабильна и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора, проводится комплекс мер для профилактики этой инфекции, заявили в Роспотребнадзоре.

"По имеющийся информации, на севере Ливана на фоне потока беженцев с юга страны зарегистрирован случай холеры. На территории РФ эпидемиологическая ситуация по холере стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции", - сообщили журналистам в ведомстве.

Кроме того, как напомнили в Роспотребнадзоре, во избежание завозных случаев осуществляется контроль в пунктах пропуска через государственную границу с помощью системы "Периметр".

"Проводимый комплекс мер позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации в РФ", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что при планировании поездок за рубеж необходимо уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания у туроператоров или в территориальных органах Роспотребнадзора.

О том, что Минздрав Ливана подтвердил случай заражения холерой на севере страны, сообщил в соцсети глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его данным, в Ливане кампания по вакцинации от холеры ведется с августа, но ее пришлось прервать из-за эскалации конфликта Израиля и "Хезболлы".

Роспотребнадзор Ливан Минздрав Тедрос Адханом Гебрейесус ВОЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 16 октября

В ЦБ заявили, что ставки при покупке товаров в рассрочку могут достигать 60% годовых

Средняя максимальная ставка по вкладам банков из топ-10 выросла до 19,78%

Арестован владелец АЗС в Чечне, где при пожаре и взрыве погибли четыре человека

Арестован владелец АЗС в Чечне, где при пожаре и взрыве погибли четыре человека

Правительство определило квоту на выдачу разрешений на проживание в России

Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%

Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%

Туроператоры отметили улучшение ситуации с записью на оформление шенгенских виз

Абрамченко будет курировать комитеты Госдумы по туризму и по собственности

Аналитики повысили прогнозы по ставке Банка России и инфляции

Аналитики повысили прогнозы по ставке Банка России и инфляции

Въездной турпоток в Россию летом 2024 года вырос в 1,5 раза

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });