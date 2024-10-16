Роспотребнадзор заявил о контроле ситуации с холерой после ее выявления в Ливане

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация по холере в РФ стабильна и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора, проводится комплекс мер для профилактики этой инфекции, заявили в Роспотребнадзоре.

"По имеющийся информации, на севере Ливана на фоне потока беженцев с юга страны зарегистрирован случай холеры. На территории РФ эпидемиологическая ситуация по холере стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции", - сообщили журналистам в ведомстве.

Кроме того, как напомнили в Роспотребнадзоре, во избежание завозных случаев осуществляется контроль в пунктах пропуска через государственную границу с помощью системы "Периметр".

"Проводимый комплекс мер позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации в РФ", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что при планировании поездок за рубеж необходимо уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания у туроператоров или в территориальных органах Роспотребнадзора.

О том, что Минздрав Ливана подтвердил случай заражения холерой на севере страны, сообщил в соцсети глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его данным, в Ливане кампания по вакцинации от холеры ведется с августа, но ее пришлось прервать из-за эскалации конфликта Израиля и "Хезболлы".