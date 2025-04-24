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Завозной случай холеры выявлен в Подмосковье

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Завозной случай заболевания холерой выявлен у жителя Подмосковья, вернувшегося из Индии, состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное; у всех контактировавших с пациентом симптомов холеры не обнаружено, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

В ведомстве уточнили, что заболевание выявлено у мужчины 40 лет, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. По возвращению домой он почувствовал недомогание и обратился к медикам. После резкого ухудшения состояния был госпитализирован в инфекционный стационар. По результатам лабораторных исследований у него был выявлен возбудитель холеры. На утро 24 апреля состояние пациента оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.

"Специалисты Роспотребнадзора оперативно установили круг контактных лиц - 321 человек в 33 регионах страны (среди них члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, медики скорой помощи). Все они взяты под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование, экстренная профилактика. На сегодняшний день ни у кого из контактных симптомов заболевания нет", - добавили в ведомстве.

Противоэпидемические мероприятия в Московской области продолжаются, отметили в сообщении.

Подмосковье Роспотребнадзор Индия Москва
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