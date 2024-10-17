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Правительство РФ на заседании обсудит выделение средств для помощи жителям Курской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг вопрос о выделении средств на оказание помощи пострадавшим от атаки вооруженных сил Украины жителям Курской области, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В материалах к заседанию значится пункт "О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области".

"Решение направлено на оказание гражданам, пострадавшим в результате атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство рассмотрит вопрос о распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Решение направлено на предоставление дополнительной финансовой помощи Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в материалах к заседанию.

ДНР ЛНР Курская область Запорожская область
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