Вертолеты Ми-28НМ нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в приграничье Курской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Экипажи вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу армии Украины в курском приграничье, сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении министерства, которое опубликовало кадры ударов.

Уничтожение цели подтвердил передовой авианаводчик, сообщили в военном ведомстве.

"Экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника", - сказали в Минобороны.

Ми-28НМ - последняя модификация боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Вертолет предназначен для поддержки десантно-штурмовых, мотострелковых и разведывательных подразделений.

Работы над модернизированной версией "Ночного охотника" начались в 2009 году. В результате вертолет получил новое высокоточное оружие, комплекс противодействия средствам ПВО, современную систему управления, "стеклянную кабину" и принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор. Ми-28НМ оснащен новыми двигателями и модернизированными лопастями несущего винта, увеличивающими скорость вертолета.