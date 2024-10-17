Поиск

Вертолеты Ми-28НМ нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в приграничье Курской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Экипажи вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу армии Украины в курском приграничье, сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении министерства, которое опубликовало кадры ударов.

Уничтожение цели подтвердил передовой авианаводчик, сообщили в военном ведомстве.

"Экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника", - сказали в Минобороны.

Ми-28НМ - последняя модификация боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Вертолет предназначен для поддержки десантно-штурмовых, мотострелковых и разведывательных подразделений.

Работы над модернизированной версией "Ночного охотника" начались в 2009 году. В результате вертолет получил новое высокоточное оружие, комплекс противодействия средствам ПВО, современную систему управления, "стеклянную кабину" и принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор. Ми-28НМ оснащен новыми двигателями и модернизированными лопастями несущего винта, увеличивающими скорость вертолета.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны России Украина Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 16 октября

В ЦБ заявили, что ставки при покупке товаров в рассрочку могут достигать 60% годовых

Средняя максимальная ставка по вкладам банков из топ-10 выросла до 19,78%

Арестован владелец АЗС в Чечне, где при пожаре и взрыве погибли четыре человека

Арестован владелец АЗС в Чечне, где при пожаре и взрыве погибли четыре человека

Правительство определило квоту на выдачу разрешений на проживание в России

Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%

Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%

Туроператоры отметили улучшение ситуации с записью на оформление шенгенских виз

Абрамченко будет курировать комитеты Госдумы по туризму и по собственности

Аналитики повысили прогнозы по ставке Банка России и инфляции

Аналитики повысили прогнозы по ставке Банка России и инфляции

Въездной турпоток в Россию летом 2024 года вырос в 1,5 раза

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });