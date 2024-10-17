В горах Сочи выпал первый снег

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - На сочинском курорте "Роза Хутор" выпал первый снег, который обеспечит раннее открытие горнолыжного сезона, сообщает в четверг пресс-служба курорта.

"На курорте "Роза Хутор" выпал "предсезонный" снег", - говорится в сообщении.

По прогнозам метеорологов курорта, с 17 по 20 октября в горах Сочи ожидается понижение температуры, а в отдельные дни - существенные осадки.

"В ночь на 17 октября в высокогорье шел дождь, переходящий в мокрый снег. В итоге на высоте 2230 метров над уровнем моря, на смотровой площадке курорта Роза Пик, образовался снежный покров до 5 см . Ожидается, что в течение этого дня он достигнет 10-20 см", - отмечается в сообщении .

С 18 октября температура воздуха продолжит понижаться.

"В течение всех четырех дней прирост снега на высотах от 1700 до 2200 м составит до 40-50 см", - сообщает пресс-служба.

Ранее генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский сообщал, что начало сезона катания намечено на вторую половину декабря, но, если позволят погодные условия, сезон откроется раньше.