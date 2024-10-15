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Мосгорсуд признал законным арест экс-мэра Сочи Копайгородского

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд отклонил жалобу на арест бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по уголовном делу о хищении, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление Мещанского суда Москвы от 26 сентября 2024 года об избрании меры пресечения в отношении Копайгородского оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - заявили в суде во вторник.

Срок ареста экс-чиновнику установлен до 18 ноября.

Копайгородскому предъявлено обвинение в хищении путем присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вину он не признает.

По данным защиты, в уголовном деле идет речь о присвоении двух земельных участков. Ущерб по делу составляет 3,7 млн руб.

Бывший чиновник был задержан в Луганске. Для проведения следственных действий экс-мэра доставили в Москву.

Копайгородский занимал должность мэра Сочи с сентября 2019 по май 2024 года. После отставки он отправился служить в один из добровольческих батальонов в зоне специальной военной операции.

Мосгорсуд Сочи Алексей Копайгородский
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