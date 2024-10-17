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Проект закона о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. прошел первое чтение

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда.

Законопроект № 727324-8 устанавливает минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц. В настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля.

Начиная с 2025 года установлена норма о соотношении между МРОТ и медианной заработной платой не менее 48%.

Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль.

Реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 млн работников, говорится в пояснительной записке.

Проект закона подготовлен в целях реализации задачи, поставленной в перечне поручений президента РФ от 30 марта 2024 г. № Пр-616 и в указе главы государства от 7 мая 2024 г. № 309, по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению роста МРОТ к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тыс. рублей в месяц.

Госдума МРОТ
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