Минфин предложил распространить налоговый инвествычет на компании в сфере ИИ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Перечень отраслей, представители которых могут претендовать на получения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), может быть расширен за счет компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Такое предложение при обсуждении условий применения ФИНВ выдвинул Минфин, сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом дискуссии.

Инициатива была в целом поддержана Минэкономразвития, основным автором проекта постановления, регулирующего инвествычет, с той оговоркой, что на текущий момент отсутствует реестр компаний в сфере ИИ, включение в который должно стать условием получения ФИНВ.

После формирования специализированного реестра организаций ИИ, эти компании могут быть выделены в отдельную группу налогоплательщиков по виду деятельности и включены в постановление правительства о ФИНВ (в настоящее время его проект проходит общественное обсуждение).

Также есть поручение правительства Минфину, Минэкономразвития и Минцифры проработать распространение ФИНВ на расходы предприятий, связанные с внедрением российских программных решений и программно-аппаратных комплексов для цифровизации и автоматизации основных управленческих и производственных процессов.

Сейчас проект постановления правительства о ФИНВ предусматривает получение вычета из федеральной части налога на прибыль в размере не более 6% от годового объема инвестиций в машины и оборудование, а также "исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец". В случае, если размер ФИНВ будет превышать выплаты по налогу в отчетном периоде, сумма превышения может быть использована для уменьшения суммы налога на прибыль в течение последующих 10 лет. Суммарно компании могут снизить выплаты по налогу на прибыль не более чем на половину от общего объема инвестиций в определенных правительством сферах.

Претендовать на вычет могут компаниями, осуществляющими деятельность в пяти видах ОКВЭД: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; научные исследования и разработки.

В ходе обсуждения налогового инвествычета Минфин выступал за ограничения перечня ОКВЭД для получения ФИНВ только обрабатывающими отраслями, однако это предложение не было поддержано ни предпринимательским сообществом, ни заинтересованными ведомствами, знает источник агентства.