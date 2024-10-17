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Более 50% клиентов банков-нерезидентов в РФ предоставляют ложные данные о себе

Об этом сообщили в Росфинмониторинге

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Более половины клиентов российских банков из числа нерезидентов предоставляют кредитным организациям ложные паспортные данные, заявил начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков в ходе выступления на Финополисе-2024.

"По нашим данным, очень много иностранцев в качестве клиентов заходят в финансовые организации. И на основе информационного взаимодействия с подразделением финансовых разведок иностранных государств-резидентов этих клиентов выясняется, что более 50% предоставили либо какие-то ложные сведения, либо не существует таких клиентов, то есть имеет место злоупотребление", - сказал он.

"Конкретно идей, как усовершенствовать эту работу, прямо сейчас нет, но вопрос однозначно заслуживает внимания и он актуален", - добавил он.

Ранее руководитель службы Юрий Чиханчин также обратил внимание, что в дроперские схемы (связанные с обналичиваем похищенных мошенниками средств) вовлекаются не только россияне, но и нерезиденты, в том числе мигранты. Он считает, что надо усилить механизм идентификации при открытии счета, так как появилась возможность вместо паспорта использовать легко подделываемые документы нерезидентов.

Росфинмониторинг Юрий Чиханчин Кирилл Грошиков
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