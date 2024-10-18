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В группировке войск "Запад" заявили о захвате 32 опорных пунктов ВСУ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские военные улучшили положение по переднему краю и захватили 32 опорных пункта вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и захватили 32 опорных пункта противника", - сказал Бигма.

По его словам, при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации военные нанесли поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в ДНР и ЛНР.

"Сорвали три попытки проведения атак силами 1-й бригады Нацгвардии, а также отразили две контратаки штурмовых подразделений и состава 14-й механизированной бригады", - сказал начальник пресс-центра группировки.

Бигма сообщил, что потери армии Украины составили: до 460 военнослужащих, 14 единиц вооружения, четыре артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", четыре пикапа, шесть полевых складов боеприпасов и девять пунктов управления БПЛА.

Украина ВСУ Иван Бигма Бигма ДНР
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