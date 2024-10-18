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Минобороны РФ сообщило об учениях со стратегическими "Ярсами" в Тверской области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводит проверку Бологовского ракетного соединения (Тверская область), в рамках которой будут отработаны задачи с выводом подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" на полевые позиции, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Стратегические ракетчики отработают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования. Расчеты мобильного ракетного комплекса выполнят мероприятия по совершению маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций и их инженерным оборудованием, организации маскировки и боевого охранения", - говорится в сообщении министерства.

Также ракетчикам в рамках проверки предстоит решить вопросы противодействия различным средствам воздушного нападения и диверсионно-разведывательным группам, отмечает оборонное ведомство.

В Минобороны сообщили, что "среди основных целей проверки - оценка состояния дел и эффективности работы командования, а также боевого дежурства на командных пунктах и пунктах управления соединения и отдельных частей РВСН".

"Комиссия командования РВСН проверит слаженность действий подразделений при выполнении задач. В ходе работы комплексной группы будет заслушан доклад командира ракетного соединения, приняты зачеты по профессионально-должностной подготовке", - добавили в министерстве.

Проверка проводится в соответствии с планом подготовки РВСН.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Официально сообщалось, что основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

Минобороны РФ РВСН Ярс Тверская область
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