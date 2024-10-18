Автостраховщики выявляют до тысячи договоров ОСАГО в месяц с заниженными премиями

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские автостраховщики выявляют до 1 тыс. договоров ОСАГО в месяц, заключенных с заниженными премиями, сообщил на встрече с журналистами в рамках форума Finopolis 2024 вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

По его словам, в настоящее время предложений со стороны недобросовестных посредников по заключению договоров ОСАГО по цене ниже, чем предлагают страховщики, достаточно много. "Мы блокируем попытки заключения договоров", - заявил Ефремов. По его словам, распространение практики заключения договоров ОСАГО в электронном виде осложнило ситуацию противодействия страховому мошенничеству, этому также способствовало появление краткосрочных договоров ОСАГО, что увеличило объем заключаемых договоров "автогражданки" в принципе.

Как сказал Ефремов журналистам, ВСС готовит предложения, инициирует изменения в закон об организации страхового дела. В случае их принятия каждая страховая компания должна будет в обязательном порядке создавать специальные подразделения по противодействию по борьбе со страховым мошенничеством. В течение 2024 года, обратил внимание Ефремов, стала активнее проявляться практика злоупотреблений аварийных комиссаров в союзе с автоюристами.

"Они сегодня часто работают в одной связке, и мы видим навязывание автовладельцам ненужных услуг", - сказал Ефремов. По его мнению, "цель такой практики - максимальный вывод средств из страховых компаний". В свою очередь Ефремов пояснил "Интерфаксу", в чем смысл злоупотреблений со стороны "аваркомов" (аварийных комиссаров) и автоюристов. Он напомнил, что страховщики и автовладельцы активно переходят на электронные заключения договоров ОСАГО.

"На руках у автовладельцев в этом случае бумажных извещений о ДТП нет. Когда наступает страховое событие, нередко выясняется, что автовладелец не умеет использовать мобильное приложение для оформления ДТП в рамках протокола по ОСАГО, не учитывает, что документы подписываются электронным ключом. Для работы в электронном формате необходимо иметь Госключ в электронном виде, который оформляется через Госуслуги, им подписывается электронный полис ОСАГО. В сложившейся ситуации на месте ДТП появляется аварийный комиссар, готовый "помочь" и оформить извещение ДТП на бумажном носителе. При этом одновременно он предлагает автовладельцу заключить еще два договора - на переуступку права требования и получения выплаты по ОСАГО, а также просит заполнить доверенность на аварийного комиссара. Если водителю предлагается на месте ДТП заключить эти два договора - это 100% недобросовестная практика. Если водитель на месте происшествия получил деньги в качестве возмещения от посредника, спрашивается, зачем ему еще заполнять доверенность? Такое предложение указывает на готовность к дальнейшим манипуляциям", - сказал Ефремов.

Он обратил внимание автовладельцев на то, что подобные ситуации, которые оставляют возможность для злоупотреблений со стороны недобросовестных посредников, могут возникать не только из-за сложностей оформления документов, необходимых для урегулирования в электронном виде с использованием электронного ключа в качестве подписи, но также из-за сложностей, которые могут возникнуть у автовладельца при нарушении обеспечения связи, при проблемах с доступом в интернет.