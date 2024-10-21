Извещение о ДТП можно будет оформлять через сайты страховщиков по ОСАГО

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширяет возможность составлять извещение о ДТП без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков.

Документ (№746282-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, водители автомобилей, попавших в ДТП, могут составлять извещение о происшествии в электронном виде. Это делается через единый портал госуслуг по форме, установленной Банком России. Внесенный законопроект предлагает дать возможность составлять извещение через официальный сайт страховщика в интернете (или через мобильное приложение), либо с использованием информационных систем профессионального объединения страховщиков по форме, установленной Банком России. Доступ к этим ресурсам может осуществляться через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

"Обеспечение возможности страховщикам подключить свои информационные системы к ЕСИА позволит увеличить количество инструментов для оформления извещения о ДТП в форме электронного документа, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению количества случаев составления электронных извещений о ДТП водителями причастных к ДТП транспортных средств без вызова сотрудников полиции", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.