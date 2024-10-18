Три человека арестованы по подозрению в хищении объектов недвижимости Минобороны

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Экс-начальник управления АО "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий принадлежащей Минобороны фирмы Алексей Асташкин, а также гражданин Евгений Потапов арестованы по подозрению в хищении на сумму более 244 млн рублей, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале СКР.

По данным ведомства, в 2019-2021 годах "Грачев, Асташкин и Потапов при реализации процедуры банкротства подведомственного Минобороны России предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона" путем организации подложных торгов похитили имущественный комплекс, расположенный в городе Балашихе Московской области, состоящий из 15 объектов недвижимости, общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей".

"Хамовническим районным судом города Москвы в отношении Грачева, Асташкина и Потапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СКР.