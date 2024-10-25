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Объявлен в розыск коммерсант, организовавший хищение недвижимости Минобороны РФ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о хищении принадлежащего Минобороны РФ комплекса в Подмосковье объявило в розыск организатора преступления - коммерсанта Сергея Овчинникова, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению преступления индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, который фактически организовал хищение организованной группой и в итоге завладел имущественным комплексом, расположенным в городе Балашиха Московской области и принадлежащим ОАО "СУ МР", общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что "в отношении Овчинникова возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск".

18 октября в СКР сообщили, что по подозрению в хищении указанного комплекса, в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере арестованы экс-начальник управления АО "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий принадлежащей Минобороны фирмы Алексей Асташкин, а также гражданин Евгений Потапов.

По данным ведомства, в 2019-2021 годах "Грачев, Асташкин и Потапов при реализации процедуры банкротства подведомственного Минобороны России предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона" путем организации подложных торгов похитили имущественный комплекс, расположенный в Балашихе и состоящий из 15 объектов недвижимости, общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей".

Минобороны РФ Подмосковье Сергей Овчинников
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