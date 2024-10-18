Лавров подчеркнул, что региональная платформа "3+3" всегда открыта для Грузии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Представители Грузии могут в любой момент возобновить участие в консультативной региональной платформе "3+3", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как только Тбилиси решит, они могут в любой момент прийти и сесть в свое кресло. Кресло для них всегда остается, и дверь для них всегда открыта", - сказал Лавров в пятницу журналистам в Стамбуле по итогам встречи в формате "3+3, в который входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также Россия, Иран и Турция.

Отвечая на вопрос о двусторонних контактах России и Грузии, глава МИД РФ заявил, что "у нас есть контакты с Тбилиси".

"У нас там есть секция интересов при посольстве Швейцарии, там работают наши дипломаты, у которых по мере необходимости есть возможности обсуждать текущие вопросы, прежде всего, в сфере торговли, туризма, контактов между людьми, напрямую с соответствующими грузинскими властями", - отметил Лавров.