Москва не согласится на расклады с возможностью использовать Киев ради угроз России

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия не приемлет никакого варианта, при котором Украина сохранит возможность ее использования Западом для создания угрозы территории России, заявил на пресс-конференции в Стамбуле глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы исходим из того, что позиция России всем хороша известна, была изложена президентом Путиным в июне нынешнего года, когда он выступал в МИД, - сказал министр. - Я хочу еще раз напомнить что с каждым разом когда Россия проявляет добрую волю и поддерживает конкретные переговорные решения и конкретные договоренности, все эти договоренности рушит именно Украина".

"С каждым разом, по мере того как достигавшиеся за последние 10 лет договоренности подрывались и нарушались украинской стороной, Украина теряла территории. С каждым разом она становится все меньше и меньше. Поэтому то, что сказал президент Путин в июне нынешнего года, необходимо рассматривать с точки зрения реалий на земле", - подчеркнул Лавров.

"Наша позиция ясна: никакого вступления в НАТО, нейтральный статус, решение проблем населения русскоязычного и русского (...), и, безусловно, мы не примем никакого варианта, когда Украина сохранит возможность использоваться Западом для создания угроз РФ. Реалии на земле будут учитываться по мере того, как Запад продвигает свои концепции, теряется между поддержкой Зеленского и осознанием тупиковости этой линии", - сказал российский министр.

На вопрос о том, известно ли российской стороне содержание секретных приложений мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, Лавров ответил, что "мы не интересуемся секретными приложениями, и реакцию Запада мы тоже не спрашиваем, даже если бы мы с ними общались".

При этом комментируя появившиеся утечки из секретных положений упомянутого плана, Лавров заявил: "Ну, то есть просто с одной стороны (Зеленский - ИФ) продал все земли и все ценное, что в них заложено, а с другой стороны предлагает свою страну в качестве частной военной компании".