Лавров обсудил с послами стран БРИКС урегулирование на Украине

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с послами стран БРИКС в Москве ситуацию на Украине, сообщили на Смоленской площади.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Украине и вокруг нее. С российской стороны подробно разъяснены принципиальные подходы к урегулированию украинского кризиса на основе инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина от 14 июня", - сказано в пресс-релизе.

На встрече были "акцентированы основные элементы позиции Москвы, включая вывод украинских войск из всех регионов нашей страны, признание их российской принадлежности, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, отмена западных санкций против России, полное и гарантированное обеспечение прав русскоязычных граждан Украины".

Кроме того, были "обсуждены пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства в рамках БРИКС в свете итогов прошедшего в Казани 22-24 октября XVI саммита объединения под председательством России".