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Путин заявил, что России нужно не перемирие на неделю, а прочный мир

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия выступает за установление прочного мира на Украине, который обеспечивал бы равную безопасность для всех, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это не должны быть процессы, связанные с перемирием - на неделю, на две или на год, чтобы страны НАТО перевооружились. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира"- сказал Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

Он должен обеспечивать "равную безопасность всем участникам этого непростого процесса".

Владимир Путин НАТО
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