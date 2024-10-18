Лидеры ФРГ, США, Франции и Великобритании обсудили помощь Украине

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече в Берлине обменялись мнениями о продолжении поддержки Киева, а также о мирном плане президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Белый дом.

"Лидеры обсудили планы по предоставлению Украине дополнительной помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, включая использование чрезвычайных доходов от замороженных российских активов", - говорится в совместном заявлении лидеров четырех стран, опубликованном на сайте правительства Германии.

Кроме того, Шольц, Байден, Макрон и Стармер обсудили украинский мирный план.

Четыре лидера планировали 12 октября встретиться с Зеленским на авиабазе "Рамштайн", однако встреча была отменена, поскольку Байден отложил поездку в Европу из-за урагана "Милтон".