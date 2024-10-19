Газ взорвался в многоквартирном доме в Тамбовской области, погибли два человека

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов Тамбовской области, сообщил глава региона Максим Егоров.

"Взрыв произошел на четвертом этаже, есть разрушения. На настоящий момент за медицинской помощью обратились восемь жильцов, которые были доставлены в медицинское учреждение, пять человек от госпитализации отказались. По предварительной информации, два человека погибли", - написал Егоров в своем телеграм-канале в субботу.

Пожар локализован, на месте работают все необходимые службы, добавил он.