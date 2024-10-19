Что случилось этой ночью: суббота, 19 октября

Взрыв газа в Тамбовской области, обмен пленными между РФ и Украиной, Монеточка объявлена в розыск

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Газ взорвался в многоквартирном доме в Кирсанове Тамбовской области. По предварительным данным, погибли два человека, восемь пострадали. Пожар, начавшийся после взрыва, локализован.

- Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 95 на 95. Освобожденные россияне находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В ближайшее время военнослужащих вернут на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ, сообщило ведомство.

- Певицу Монеточку (внесена Роскомнадзором в список иноагентов) объявили в розыск в России. Согласно базе МВД, Елизавета Гырдымова разыскивается по статье УК РФ, других подробностей не приводится.

- В Пхеньяне обнаружены обломки южнокорейского разведывательного дрона. Минобороны КНДР считает, что беспилотник разбрасывал листовки над северокорейской столицей. Север пригрозил Южной Корее войной в случае повторных провокаций.

- Неизвестный бросил пять "коктейлей Молотова" перед штаб-квартирой Либерально-демократической партии Японии. Он также попытался протаранить забор резиденции японского премьер-министра Сигэру Исибы. Злоумышленник задержан, о его мотивах пока ничего не известно.

- Российские военные сбили в ночь на субботу 16 украинских БПЛА над Брянской, Ростовской и Белгородской областями.