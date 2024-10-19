Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 8 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в субботу.

"По сейсмическим и инфразвуковым данным высота пеплового выброса составила 8000 м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Елизовского района Камчатского края днем в субботу зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 3,7. Эпицентр находился в 134 км восточнее села Усть-Большерецк Усть-Большерецкого района. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось.

Накануне Карымский выбросил пепел на высоту 4,6 км. Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива.

Для Карымского установлен оранжевый код авиационной опасности.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.