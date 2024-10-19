Поиск

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 8 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в субботу.

"По сейсмическим и инфразвуковым данным высота пеплового выброса составила 8000 м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Елизовского района Камчатского края днем в субботу зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 3,7. Эпицентр находился в 134 км восточнее села Усть-Большерецк Усть-Большерецкого района. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось.

Накануне Карымский выбросил пепел на высоту 4,6 км. Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива.

Для Карымского установлен оранжевый код авиационной опасности.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Камчатка Карымский вулкан столб пепла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв при взрыве газа в доме в Тамбовской области увеличилось до трех

Пожар потушен после взрыва газа в многоэтажке в Тамбовской области

Пожар потушен после взрыва газа в многоэтажке в Тамбовской области

Газ взорвался в многоквартирном доме в Тамбовской области, погибли два человека

Семь беспилотников ВСУ уничтожено над Брянской областью за ночь

Певица-иноагент Монеточка объявлена в розыск в России

Певица-иноагент Монеточка объявлена в розыск в России

Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95

Илья Торосов оставил должность первого замглавы Минэкономразвития

Илья Торосов оставил должность первого замглавы Минэкономразвития

В Минфине считают, что эффективность повышения налогов можно оценивать через 2-3 года

Что произошло за день: пятница, 18 октября

Минфин хочет обложить НДС весь трансграничный e-commerce

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });